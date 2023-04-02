Вихідний покериста: який фільм обрати, щоб провести час із користю

У кожного покериста бувають моменти, коли потрібно взяти паузу та відпочити від гри. У такі дні згодиться фільм, який зможе відволікти та надихнути на нові перемоги.

На тему покеру знято чимало фільмів різних жанрів. У нашому матеріалі пропонуємо добірку кінострічок на будь-який смак: від трилерів і драм до веселих комедій та вестернів.

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"Щасливчик", ("Lucky You", 2007)

Хак Чівер збирається брати участь у покерному турнірі. Однак йому не вистачає грошей на стартовий внесок, тому змушений просити у борг. На турнірі Хак зустрічає свого батька, який так само є сильним гравцем. Той давно покинув родину, залишивши сина без жодної фінансової підтримки. Головному герою потрібно позбутися не лише боргу, а й розібратися з сімейною драмою.

"Гравець" ("The Gambler", 2014)

Джим веде подвійне життя. Вдень він працює викладачем та письменником, а вночі перетворюється на ігромана. Пристрасть до легкої наживи створює чимало проблем. Хлопець потопає у боргах, намагаючись бороти свій важкий морально-психологічний стан. Цей фільм – ремейк однойменної картини 1974 року. У головній ролі знявся Марк Уолберг. Протягом усього фільму герой Уолберга повільно, але впевнено перетворює власне життя на пекло.

"Спритні руки" ("Shade", 2003)

Дін Стівенс – легенда покеру. Йому вдалося вижити після жорсткої перестрілки, через що у місті всі вважають його непереможним. Група гравців вирішила об'єднати зусилля та відібрати у нього цей статус. Їхнє завдання перемогти дуже сильного суперника.

У фільмі знялися відомі актори, такі як Сільвестр Сталлоне, Мелані Гріффіт та Джеймі Фокс. Сюжет тримає у напрузі до останнього, а розв'язка вражає своєю непередбачуваністю. Також у фільмі є сцени з цікавими трюками з картами.

"Меверік" ("Maverick", 1994)

Бретт Меверік – класний гравець у покер, який збирає гроші для участі у великому турнірі. Але боржники не поспішають з них розраховуватися, ще й заважає місцевий бандит, намагаючись зашкодити головному герою. Бретту доводиться постійно долати труднощі разом із шахрайкою на ім'я Аннабель. Акторський склад цього фільму вражає – у головних ролях Мел Гібсон, Джоді Фостер та Джеймс Гарнер.

"Велика гра" ("Molly's Game", 2017)

Моллі Блум влаштовується працювати в адвокатське бюро, де вночі допомагає начальнику проводити підпільні ігри у покер. Після звільнення вона вирішує організувати свою окрему велику гру. Справи йдуть добре, однак світ азартних ігор доволі жорсткий, через що Моллі зіштовхується з серйозними проблемами. Сюжет заснований на реальній історії жінки, яка організувала цілу підпільну покерну імперію.