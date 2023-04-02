Выходной покериста: какой фильм выбрать, чтобы провести время с пользой

У каждого покериста наступает такой момент, когда нужно взять паузу и отдохнуть от игры. В этом случае поможет просмотр хорошего фильма, который отвлечёт и вдохновит на новые победы.

На покерную тематику снято множество фильмов разных жанров. В нашем материале собрали подборку кинокартин на любой вкус: от триллеров и драм до весёлых комедий и вестернов.

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"Везунчик", ("Lucky You", 2007)

Хак Чивер собирается принять участие в крупном покерном турнире. Парню не хватает денег на взнос, и он вынужден просить в долг. На турнире Хак внезапно встречает своего отца, который также является сильным игроком. Тот давно ушёл из семьи, оставив сына без финансовой поддержки. Главному герою нужно избавиться не только от долга, но и разобраться с семейными отношениями.

"Игрок" ("The Gambler", 2014)

Джим ведёт двойную жизнь. Днём он преподаватель и писатель, а ночью превращается в игромана. Это пристрастие быстро приводит к проблемам. Джим постепенно утопает в долгах, пытаясь побороть своё морально-психологическое состояние.

Этот фильм – ремейк одноимённой картины 1974 года. В главной роли снялся Марк Уолберг. Ему удалось убедительно изобразить человека с тягой к саморазрушению. На протяжении всего фильма герой Уолберга медленно, но уверенно превращает собственную жизнь в ад.

"Ловкие руки" ("Shade", 2003)

Дин Стивенс – легенда покера. Когда-то ему удалось выжить в результате жёсткой перестрелки, после чего все считают его непобедимым игроком. Однако есть и такие, кто хочет отобрать у него этот статус. Группа покеристов объединяются, чтобы обыграть сильного соперника.

В фильме снялись известные актеры, такие как Сильвестр Сталлоне, Мелани Гриффит и Джейми Фокс. Сюжет держит в напряжении до последнего, а развязка поражает своей непредсказуемостью. Также здесь есть сцены с интересными карточными трюками.

"Мэверик" ("Maverick", 1994)

Бретт Мэверик – классный игрок в покер, который пытается собирать крупную сумму для участия в турнире. Должники не спешат с ним рассчитываться. Также подключается местный бандит, который пытается навредить Бретту попасть на турнир.

Главному герою необходимо постоянно преодолевать трудности, что он и делает в компании мошенницы Аннабель. Актёрский состав фильма впечатляет – в главных ролях снялись Мэл Гибсон, Джоди Фостер и Джеймс Гарнер

"Большая игра" ("Molly's Game", 2017)

Молли Блум устраивается на работу в адвокатское бюро, где по ночам помогает своему начальнику проводить подпольные игры в покер. После увольнения девушка решается организовать свою отдельную большую игру. Дела идут в гору, но жёсткий мир азартных игр диктует свои условия. Сюжет основан на реальной истории Молли Блум, организовавшей целую подпольную империю покера.