Наконец-то украинские покеристы получили чемпионский титул на серии Estrellas Poker Tour, проходящей в Испании. После того как Алексей Натоптаный и Никита Андрусяк остановились в шаге от трофея, Олег Охотский завоевал желанный трофей.

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В Мадриде игрок сборной Украины выиграл турнир Turbo Estrellas Poker Tour Madrid. Также за финальным столом боролся ещё один представитель сборной Василий Забродский, занявший 4 место. Всего за победу сражались 78 игроков.

В честь победы Олега Охотского в призовой зоне мадридского казино развевался украинский флаг. Впереди на серии Estrellas Poker Tour Главное событие.

Игроки сборной Украины по спортивному покеру / Фото из твиттера Poker-Red