Нарешті українські покеристи здобули чемпіонський титул на серії Estrellas Poker Tour, що проходить в Іспанії. Після того як Олексій Натоптаний та Микита Андрусяк зупинилися у кроці від трофея, Олег Охотський забрав омріяний трофей.

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У Мадриді представник збірної України виграв турнір Turbo Estrellas Poker Tour Madrid. Також за фінальним столом змагався ще один українець Василь Забродський, який посів 4 місце. Загалом за перемогу боролися 78 гравців.

На честь перемоги Олега Охотського у призовій зоні мадридського казино замайорів український прапор. Попереду на серії ESPT Головна подія, де також братимуть участь наші спортсмени.

Гравці збірної України зі спортивного покеру / Фото твіттер Poker-Red