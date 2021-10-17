Вихідні з користю: українець Андрій Держпільський виграв мільйон гривень за 1 день

Влітку Андрій Держпільський назавжди вписав своє ім'я в історію світового покеру завдяки перемозі на WSOP Online. Тепер власник золотого браслету продовжує демонструвати високі результати в онлайні.

Українського регуляра сміливо можна вважати одним із кращих гравців планети. У 2020 році Андрій Держпільський вийшов за фінальний стіл браслетного турніру WSOP Online і посів 5 місце. Через рік він таки здобув бажаний трофей, отримавши при цьому понад 150 тисяч доларів.

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Андрій Держпільський знову вразив покерну спільноту стабільними результатами. Цього разу українець вийшов за фінальний стіл одразу в 2 турнірах за 1 день. Спершу на події Bounty King із бай-іном 315 доларів він посів 4 місце і додав до свого банкролу 3 500 доларів.

Повністю переключившись на турнір High Rollers Main Event з бай-іном 1 050 доларів, Андрій Держпільський успішно розібрався з опонентами за фінальним столом, вигравши при цьому 33 000 доларів.

Також варто відзначити результати інших українських покеристів. Гравець "Fon Maxi" протягом вихідних став переможцем події Bonus Bounty (приз – 4 778 доларів) "WhatARun" за 2 місце в турнірі Bounty Hunters Special отримав 3 807 доларів, Андрій Новак виграв 5 045 доларів, потрапивши в топ-3 турніру Bounty Warmup.