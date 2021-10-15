Чимало глядачів ідуть у Twitch, зокрема, за покерною тематикою. Скажімо, в одного із флагманів покерних стрімів Лекса Вельдхуса там аж 285 тисяч підписників.

Читайте також: Королівська акція з нагоди свята: на PokerMatch розігрують призи для кеш-гравців

Саме голландський стрімер заробив найбільше, завдяки Twitch, констатують дані, які потрапили у загальний доступ. Трохи більше як за два попередні роки стрімерська платформа принесла Вельдхусу майже 300 тисяч доларів прибутку.

Що важливо, в цій сумі не закладені донати, які є також солідним джерелом доходів стрімера. Мова, насамперед, про платні підписки, які дають їх власникам значно більші можливості у спілкуванні зі своїм кумиром під час трансляцій.



Стрімери-кіберспортсмени / фото Twitch

Попри непоганий заробіток, представники покерної стрімерської тусовки – справжні злидарі, якщо їх порівнювати із лідерами цього фінансового звіту. Найбільше заробляють кіберспортсмени, які свої ігрові сесії транслюють у прямому ефірі.

Скажімо, "CriticalRole" – колектив професійних акторів озвучки, які також грають в Dungeons & Dragons, поклали до кишені майже 10 мільйонів доларів за останні два роки. Не бідує і власник другої позиції – Фелікс "xQcOW" Лянжель. Канадський стрімер, який колись професійно грав в Overwatch, заробив на Twitch 8,4 мільйона доларів.