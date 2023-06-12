"Покерний бум": відвідуваність Світової серії покеру б'є рекорди

WSOP-2022 вважався успішним за багатьма показниками, головним з яких стала відвідуваність Світової серії покеру. Цього року явка вже набагато краща, хоча головні турніри серії ще попереду.

Організатори WSOP у передчутті нових рекордів. На Світовій серії покеру зіграно 20 турнірів – 18 з них показали кращу відвідуваність, ніж було торік. Загалом цього літа у Лас-Вегасі відбудеться 95 браслетних турнірів.

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Найбільша увага прикута до Головної події. Торік Main Event зібрав 8 663 входів, що всього на 110 реєстрацій менше, ніж у рекордному 2006 році. Організатори WSOP рішуче налаштовані встановити новий рекорд цього літа.

До 12 червня лише у двох турнірах з бай-інами 5 000 доларів були гірші цифри відвідуваності у порівнянні з минулим роком. В усіх інших випадках простежувалася тенденція приросту учасників. Найбільший сплеск явки стався у події №19 з бай-іном 2 500 доларів (відвідуваність зросла на 51%).

Світова серія покеру / Фото eurosport.fr

Підвищений інтерес на Світовій серії покеру-2023 викликають турніри з високими ставками. Наприклад, у хайролерській події за 25 000 доларів кількість учасників зросла на 20%. На WSOP зіграно майже чверть всіх турнірів серії, але загальна тенденція дозволяє організаторам робити сміливі заяви щодо рекорду майбутнього Main Event.

Також на Світовій серії покеру-2023 вже є турніри, які точно увійдуть в історію WSOP. У події Gladiators of Poker з бай-іном 300 доларів, яка ще триває, було зроблено 23 088 входів. Це робить турнір другим за величиною за всю історію WSOP.