"Покерный бум": посещаемость Мировой серии покера бьет новые рекорды

WSOP-2022 считался успешным по многим критериям, главным из которых была посещаемость Мировой серии покера. В этом году явка уже намного лучше, хотя главные турниры серии ещё впереди.

Организаторы WSOP в предвкушении новых рекордов. На Мировой серии покера сыграно 20 турниров – 18 из них получили лучшую посещаемость, чем в прошлом году. В общей сложности этим летом в Лас-Вегасе проведут 95 браслетных турниров.

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Основное внимание уделяется Главному событию. В прошлом году Main Event собрал 8 663 входов, что всего на 110 меньше, чем в рекордном 2006 году. Организаторы WSOP решительно настроены этим летом установить новый рекорд.

До 12 июня только в двух турнирах серии с бай-инами 5 000 долларов цифры посещаемости были хуже по сравнению с прошлым годом. Во всех остальных случаях наблюдалась тенденция прироста участников. Наибольший всплеск явки произошёл в событии №19 с бай-ином 2 500 долларов (в нём посещаемость выросла на 51%).

Мировая серия покера / Фото eurosport.fr

Повышенный интерес на Мировой серии покера-2023 вызывают турниры с высокими ставками. Например, в хайроллерском событии за 25 000 долларов количество участников выросло на 20%. На данный момент на WSOP сыграно почти четверть всех турниров, но общая тенденция позволяет организаторам смело размышлять на тему будущего рекорда в Main Event.

Также на Мировой серии покера-2023 есть турнир, который войдёт в историю WSOP. В событии Gladiators of Poker с бай-ином 300 долларов было сделано 23 088 входов. Это делает его вторым по величине за всю историю WSOP.