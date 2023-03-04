Кілька років тому американський художник Йонас Вуд організував дружній турнір із покеру для впливових людей у сучасному мистецтві, але згодом у ньому захотіли зіграти бізнесмени, зірки кіно і телебачення, а також професійні гравці.

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Дізнатись точний склад учасників кожного турніру World Series of Art Poker неможливо. Запрошення розсилає Йонас Вуд, а щоразу за столами збираються нові гравці. У різний час запрошення отримували Леонардо ДіКапріо, Тобі Магуайєр, Філ Айві та Том Дван.

Джек Блек / Фото usmagazine.com

Цього року про подію знову дізналися випадково. Одним з учасників став журналіст, який повідомив, що популярний актор і музикант Джек Блек став баббл-боєм цього турніру, програвши відомому професіоналу Джейсону Куну.

Я був за крок від ITM, якби ж зумів пережити ще один виліт гравця... Хоча той факт, що мене вибив майбутній чемпіон, трохи скрасив неприємні відчуття, – розповів Джек Блек.

Відомо, що бай-ін турніру складає лише 500 доларів, але скільки грошей отримав за перемогу Джейсон Кун – не розкривається. Також у мережі є фото трофейного браслета World Series of Art Poker.

Браслет World Series of Art Poker / Фото телеграм-канал Pokeroff