Протягом 12 днів на етапі Європейського покерного туру виступили понад 13 000 гравців із різних куточків світу. Високі результати на змаганнях показали представники збірної України.

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Відкривав покерний фестиваль у Парижі турнір Hold'em-Freezeout. У призовій зоні фінішував гравець збірної Олександр Шкабат, який посів 32 місце та виграв 2 350 євро. Найуспішнішим для українців став турнір FPS Paris Main Event, де було понад 2 000 учасників.

Одразу двоє українців вийшли за фінальний стіл: Олексій Натоптаний посів 6 місце (58 490 євро призових), Василь Забродський – 8 місце (34 610 євро). Також до зони ІТМ потрапили Олександр Петрик (134 місце), Микола Сергієнко (159 місце), Роман Уланов (270 місце) та Андрій Козленко (274 місце).

Всі зароблені кошти будуть перераховані бійцям ЗСУ, яких я знаю та які мене підтримували, коли я грав, – написав Олександр Петрик на своїй сторінці у фейсбук.

Ще двоє представників збірної України відзначилися у France Poker Series Cup – Андрій Андрєєв посів 32 місце, Максим Лобода – 65. У події NL Hold'em найкращий результат показали Олексій Натоптаний (22 місце) та Роман Уланов (52 місце). Ще троє українців виграли призові в івенті Deep Stack. Олександр Шкабат посів 46 місце, Андрій Козленко – 67, Василь Забродський – 73.

Україна не залишилась без титулу EPT у Парижі. Відомий український кіберспортсмен Ілля Коробкін виграв Turbo Freezeout із бай-іном 1 050 євро, отримавши разом із трофеєм 25 990 євро.