Коментатор Норман Чад повернення WSOP до живого формату хоче відмітити участю в одному із найдорожчих турнірів серії. Американець інвестує 25 тисяч доларів у дебютанта Світової серії – турнір хайролерів у дисципліні HORSE (змішані ігри).

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Платити бай-ін із власної кишені Чаду не доведеться – журналіст організовує збір коштів у соцмережах. Норман розраховує на 250 донатів, по 150 доларів кожен, аби і в івент взяти участь, і долучитись до доброї справи.

Третя частина суми, себто 12 500 доларів, піде на благодійність. Мова про дослідницький фонд із боротьби з депресією. А цією недугою, за останніми дослідженнями, страждають 17 мільйонів дорослих американців.



Коментатори Лон Макічерн та Норман Чад / reviewjournal.com

2/3 зібраних коштів Норман Чад інвестує у боротьбу із акулами покеру, адже поціновувачів змішаних ігор серед ігрових селебретіс не бракує. Свою участь в турнірі HORSE, зокрема, уже анонсував Даніель Негреану.

Коментатор тверезо оцінює свої шанси, розуміючи, що навіть ITM буде для нього великим досягненням. Утім, як би не закінчився його виступ у турнір, не забере собі жодного центу. На потенційний виграш Нормана Чада претендують лише його бекери, які уже гарантовано отримають безкоштовний піар у соцмережах від зіркового журналіста.