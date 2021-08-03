Комментатор Норман Чад хочет отметить возвращение WSOP к живому формату участием в одном из самых дорогих турниров серии. Американец инвестирует 25 тысяч долларов в дебютанта Мировой серии – турнир хайроллеров в дисциплине HORSE (смешанные игры).

Читайте также: Казино в Лас-Вегасе превратило конференц-зал в центр вакцинации

Платить бай-ин из собственного кармана Чаду не придется – журналист организует сбор средств в соцсетях. Норман рассчитывает на 250 донатов, по 150 долларов каждый, чтобы и в ивенте принять участие, и приобщиться к доброму делу.

Третья часть суммы, то есть 12 500 долларов, пойдет на благотворительность. Речь об исследовательском фонде по борьбе с депрессией. А этим недугом, по последним исследованиям, страдают 17 миллионов взрослых американцев.



Комментаторы Лон Макичерн и Норман Чад / reviewjournal.com

2/3 собранных средств Норман Чад инвестирует в борьбу с акулами покера, ведь ценителей смешанных игр среди игровых селебретис хватает. Свое участие в турнире HORSE, в частности, уже анонсировал Даниэль Негреану.

Комментатор трезво оценивает свои шансы, понимая, что даже ITM будет для него большим достижением. Впрочем, как бы ни закончилось его выступление в турнире, не заберет себе ни цента. На потенциальный выигрыш Нормана Чада претендуют только его бэкеры, которые уже гарантированно получат бесплатный пиар в соцсетях от звездного журналиста.