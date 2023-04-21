У найпопулярнішій хокейній лізі NHL настала пора вирішальних матчів плей-оф. Не пройшов осторонь цієї події зірковий покерист Даніель Негреану. "KidPoker" назвав команду, яка стане володарем Кубка Стенлі у цьому році.

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Для початку Даніель Негреану дав прогноз на матчі плей-оф. Своїм улюбленцям "Vegas Golden Knights" покерист як мінімум пророчить вихід до наступної стадії. Прогноз Негреану виглядає таким чином:

Бостон пройде Флориду, Торонто пройде Тампу Бей;

Айлендерс пройде Кароліну, Нью-Джерсі пройде Рейнджерс;

Колорадо пройде Сіетл, Даллас пройде Міннесоту;

Вегас пройде Вінніпег, Едмонтон пройде Лос-Енджелес Кінгс.

На думку Негреану у другому раунді далі пройдуть Бостон, Айлендерс, Даллас та Едмонтон. Потім у фіналі конференцій Бостон виявиться сильнішим за Рейджерс, а Даллас за Едмонтон. Володарем Кубку Стенлі стане Даллас, – так вважає Даніель Негреану.