В самой популярной хоккейной лиге NHL наступило время решающих матчей плей-офф. Не остался в стороне такого события звёздный покерист Даниэль Негреану. "KidPoker" назвал команду, которая в этом году станет обладателем Кубка Стэнли.

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Для начала Даниэль Негреану дал прогноз на матчи плей-офф. Своим любимчикам "Vegas Golden Knights" покерист предсказывает как минимум выход в следующую стадию. Прогноз Негреану выглядит следующим образом:

Бостон пройдёт Флориду, Торонто пройдёт Тампу Бэй;

Айлендерс пройдёт Каролину, Нью-Джерси пройдёт Рейнджерс;

Колорадо пройдёт Сиэтл, Даллас пройдёт Минесоту;

Вегас пройдёт Виннипег, Эдмонтон пройдёт Лос-Энджелес Кингс.

По мнению Негреану, во втором раунде дальше пробьются Бостон, Айлендерс, Даллас и Эдмонтон. Затем в финале конференций Бостон окажется сильнее Рейджерса, а Даллас Эдмонтона. Обладателем Кубка Стэнли станет Даллас – считает Даниэль Негреану.