Бенджамін Спрег не підвів власних фанатів в турнірі чемпіонату світу з онлайн-покеру за 1050 доларів, побивши поле із 343 входів. За здобуття свого другого титулу WCOOP британець отримав майже 68 тисяч доларів (з них 37,5 К за вибивання суперників).

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В рази менші призові отримав Бен за свою дебютну перемогу на чемпіонаті світу з онлайн-покеру, але й інвестиції тоді були мізерними. Минулого року Спрег трімфував в турнірі за 5.5 долара, залишивши за спиною поле із більш як 12 тисяч входів (4 349 доларів призових).

Колега Бенджаміна по стрімерському цеху Паркер Телбот в тікі ігри не грає. Канадцю до смаку івенти хайролерів. "Tonkaaaa" здобув свій черговий титулу WCOOP в турнірі за 5 200 доларів. Солідний бай-ін виявився по кишені лише 91 учаснику, а чемпіонові дістались шестизначні призові - 108 729 доларів.

Престижний трофей Телботу принесла рука 3-4, з якою канадець зібрав тріпс трійок уже на флопі. Уругваєць Маріо Петроне топ-пару валетів у такому споті викинути не зумів. Здобуття чергового трофею Паркер відсвяткував в присутності більше 8 тисяч фоловерів, які наживо вболівали за свого кумира.