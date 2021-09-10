Бенджамин Спрэг не подвел своих фанатов в турнире чемпионата мира по онлайн-покеру за 1050 долларов, побив поле из 343 входов. Ценник второго титула WCOOP британца – почти 68 тысяч долларов (из них 37,5 К за выбивание соперников).

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В разы меньшие призовые получил Бен за свою дебютную победу на чемпионате мира по онлайн-покеру, но и инвестиции тогда были мизерными. В прошлом году Спрэг победил в турнире за 5.5 долларов, оставив за спиной поле из более чем 12 тысяч входов (4 349 долларов призовых).

Коллега Бенджамина по стримерскому цеху Паркер Тэлбот в такие игры не играет. Канадцу по вкусу ивенты хайроллеров. "Tonkaaaa" получил свой очередной титул WCOOP в турнире за 5 200 долларов. Солидный бай-ин оказался по карману лишь 91 участнику, а чемпиону достались шестизначные призовые – 108 729 долларов.

Престижный трофей Телботу принесла рука 3-4, с которой канадец собрал трипс троек уже на флопе. Уругваец Марио Петроне топ-пару валетов в таком споте выбросить не сумел. Очередной трофей Паркер отпраздновал в присутствии более 8 тысяч фолловеров, которые вживую болели за своего кумира.