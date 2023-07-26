Відома шахістка спробувала заблефувати професійного покериста: що з цього вийшло

Чемпіонка з шахів Александра Ботез вкотре заявила про свої симпатії до покеру. Спортсменка поділилася враженням від участі у Світовій серії покеру, а також розповіла як намагалася блефувати проти Філа Айві.

Останнім часом багато досвідчених шахістів з'являються за покерними столами. П'ятиразовий чемпіон світу з шахів Магнус Карлсен відвідав фестиваль EPT у Монте-Карло, Оттомар Ладва спромігся на кілька гучних перемог в онлайн-турнірах із високими ставками, а Александра Ботез виграла трофей престижної серії РСА.

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Популярна шахістка, майстер FIDE серед жінок дедалі частіше відвідує великі турніри та фестивалі. В активі Александра Ботез понад 43 000 доларів призових у живих турнірах, але зупинятися на досягнутому вона точно не збирається. Про це дівчина заявила в інтерв'ю Девіду Тачману під час Світової серії покеру.

Інтерв'ю Александри Ботез: дивіться відео

Александра Ботез вважає, що у неї є потрібні якості, щоб стати професійним гравцем у покер, але для цього потрібно багато працювати. В інтерв'ю вона також розповіла, як грала проти справжніх легенд покеру. Одним із її суперників був Філ Айві. Їхнє протистояння склалося не на користь шахістки.

Александра Ботез спробувала заблефувати досвідченого професіонала під час приватної кеш-гри. Вона зробила ставку на рівері у розмірі 10 000 доларів, не маючи комбінації. Філ Айві довго дивився їй в очі, після чого зрівняв ставку з кишеньковою парою двійок.