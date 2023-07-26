Известная шахматистка попыталась заблефовать профессионального покериста: что из этого вышло

Чемпионка по шахматам Александра Ботез в очередной раз заявила о своих симпатиях к покеру. Спортсменка поделилась впечатлением от участия в Мировой серии покера, а также рассказала, как пыталась блефовать против Фила Айви.

В последнее время многие опытные шахматисты перешли за покерные столы. Пятикратный чемпион мира по шахматам Магнус Карлсен ездил на фестиваль EPT в Монте-Карло, Оттомар Ладва устроил несколько громких побед в онлайн-турнирах с высокими ставками, а Александра Ботез выиграла трофей престижной серии РСА.

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Популярная шахматистка, мастер FIDE среди женщин Александра Ботез все чаще появляется на крупных турнирах и фестивалях по покеру. В её активе более 43 000 долларов призовых в живых турнирах, но останавливаться на достигнутом она точно не собирается. Об этом шахматистка рассказала в интервью Дэвиду Тачману.

Интервью Александры Ботез: смотрите видео

Александра Ботез считает, что у неё есть нужные качества, чтобы стать профессиональным игроком в покер, но для этого нужно много работать. В интервью девушка рассказала, что ей приходилось играть против настоящих легенд покера. Одним из её соперников был Фил Айви. Их противостояние сложилось явно не в пользу шахматистки.

Александра Ботез попыталась заблефовать опытного профессионала во время приватной кэш-игры. Она сделала ставку на ривере в размере 10 000 долларов с пустой рукой. Фил Айви долго смотрел ей в глаза, после чего уравнял ставку с карманными двойками.