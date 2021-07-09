Карлос Велш грає в покер близько 18 років, але інтелектуальна гра ніколи не була його основною професією. Американець спочатку по фану катав в онлайні в SNG, згодом поринув у світ багатостолових турнірів. Хобі приносило Велшу непоганий прибуток, своєрідний бонус до зарплати вчителя та репетитора.

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Найкращим досягненням педагога був виграш 27 тисяч доларів призових. Після цього Карлос почав більш ґрунтовно вивчати гру, заради чого практично покинув основну роботу. Заради економії, Велш навіть переїхав жити у фургон, через що отримав прізвисько "man in a van" (людина у фургоні).



Карлос Велш / pokerguru.in

Освоювати нову професію американцю допомогли відомі представники покерного ком’юніті, зокрема, Алекс Фіцджеральд. Зрештою, Велш спробував себе не лише у ролі покерного гравця, але і наставника. Диплом педагога, звісно, став Карлосу в нагоді. Американець вже встиг досягти чималих успіхів на тренерській ниві, активно допомагаючи початківцям прогресувати у інтелектуальній грі.

До того ж тепер у резюме відомого коуча є графа із солідним ігровим досягненням. Карлос Велш побив поле із 514 покеристів і здобув свій перший браслет WSOP online. Американець перетворив бай-ін у 888 доларів майже у 125 тисяч.