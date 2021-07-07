Про очікування малюка пара оголосила ще у грудні минулого року – у своєму Твіттері Наташа розповіла, що вони приєдналися до "клубу тих, хто зробив дитину на карантині". Сьогодні ж Джейсон повідомив, що дружина подарувала йому уже третього сина! Хлопчика назвали Майло Джон.

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Останніми роками подружжя Мерсьє сконцентроване на вихованні дітей, утім пам’ять про їхні покерні дні усе ще жива. Джейсон, якщо хтось забув, володар 5 браслетів WSOP, чемпіон EPT і виграв за кар’єру майже 20 мільйонів доларів. Наташа має у своєму активі 80 ITM у живих турнірах та чемпіонський перстень WSOPC.

Пропозицію майбутній дружині Джейсон зробив прямісінько під час одного із турнірів WSOP 2016. Незадовго після цього пара вирішила зробити паузу у покерних кар’єрах на кілька років, проте скіл нікуди не подівся. У 2019 році Джейсон Мерсьє раптом вирішив зіграти турнір суперхайролерів з бай-іном 50 тисяч доларів і … став його переможцем, заробивши понад 700 000 баксів.