Від "коротуна" до мультимільйонера: Ден Сміт виграв майже 4 мільйони доларів на характері

Покерист і благодійник здобув свій перший в кар’єрі титул в рамках серії Triton. На фінішній прямій американець продемонстрував, що короткий стек у покері – це не вирок.

Ден Сміт став переможцем крутого живого івенту Triton Invitational, де кожен учасник виклав за участь аж 210 000 доларів.

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Попри солідний бай-ін, в турнір зареєструвалось 58 покеристів, до того ж було зроблено 15 ре-ентрі. Відтак перший приз сягнув фантастичної суми – 3 870 000 доларів. Ден Сміт мав усі шанси отримати куди менші призові, адже у 3-max спустився уже до критичного розміру стеку – лише 8 ВВ. Однак, завдяки двом вдалим виставленням, американець не лише повернувся в гру, але й вибив на третій позиції Елтон Цанга.



А от у хедзі-ап, попри майже двократне відставання, Сміт упорався із Маріо Мосбьоком. Перехопивши ініціативу, американець у вирішальній роздачі кулернув опонента із двома парами AA-88. Австрієць на рівері купив дві молодші пари – КК-88.



Ден Сміт / Фото Triton Poker

Різниця між чемпіонськими і віце-чемпіонськими призовими становила понад мільйон доларів. Ден Сміт поповнив свій банкрол на 3.87 млн доларів і уже бачить на горизонті позначку у 50 мільйонів призових за кар’єру загалом. А от із Маріо Мосбьок отримав 2 690 000 доларів.