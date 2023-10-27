От "коротышки" до мультимиллионера: Дэн Смит выиграл почти 4 миллиона долларов на характере

Покерист и благотворитель получил свой первый в карьере титул в рамках серии Triton. На финальной прямой американец продемонстрировал, что короткий стек в покере – это не приговор.

Дэн Смит стал победителем крутого живого инвента Triton Invitational, где каждый участник выложил за участие 210 000 долларов.

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Несмотря на солидный бай-ин, в турнир зарегистрировалось 58 покеристов, к тому же было сделано 15 ре-энтри. Первый приз достиг фантастической суммы – 3 870 000 долларов. У Дэна Смита были все шансы получить куда меньшие призовые, ведь в 3-max он спустился уже до критического размера стека – всего 8 ВВ. Однако благодаря двум удачным выставлениям американец не только вернулся в игру, но и выбил на третьей позиции Элтона Цанга.



А вот в хедзи-апе, несмотря на почти двухкратное отставание, Смит справился с Марио Мосбеком. Перехватив инициативу, американец в решающей раздаче кулернул оппонента с двумя парами AA-88. Австриец на ривере купил две младшие пары – КК-88.



Дэн Смит / Фото Triton Poker

Разница между чемпионскими и вице-чемпионскими призовыми составила более миллиона долларов. Дэн Смит пополнил свой банкрол на 3.87 млн долларов и уже видит на горизонте отметку в 50 миллионов призовых за карьеру в целом. А вот с Марио Мосбек получил 2 690 000 долларов.