Бенні Бініон народився у Техасі в 1904 році. За своє життя він займався різними справами: від торгівлі кіньми та випасом корів, до незаконної торгівлі алкоголем у часи сухого закону. Проте його головне досягнення – це створення Світової серії покеру.

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У 1928 році Бенні Бініон організував власну лотерею, пізніше влаштовував незаконні ігри в покер у готельних номерах. У цей час війни між гангстерами були звичною справою. Бініон не відрізнявся від інших. Щоб прокласти шлях у такому бізнесі, йому доводилося прибирати конкурентів. На питання про своє кримінальне минуле Бенні відповідав прямо: "Круті часи створюють крутих людей".

Бенні Бініон у своєму казино / Фото unlv.edu

В 1947 Бенні Бініон перебрався до Лас-Вегасу, де став одним із тих, хто почав перетворювати місто на світову столицю розваг і справжній рай для любителів азарту. Він відкрив власне казино "Підкова Бініона". Саме там у 1970 році відбувся перший офіційний турнір Світової серії покеру.

У ньому взяли участь лише 7 гравців, які змагалися у форматі хайстекс за кеш-столами. Великих залів у гральних закладах тоді не було, тому гра проходила у звичайному готельному номері. Як потім зізнався Бініон, це був найцікавіший поєдинок із покеру.

На першому WSOP не було турнірів, а грали тільки кеш. Номінального переможця визначали шляхом голосування. Першим чемпіоном в історії Світової серії покеру став Джонні Мосс. У подальшому Бенні Бініон з кожним роком намагався вдосконалити WSOP. Так з'явилися турніри, трансляції та золоті браслети для переможців.

Перші турніри WSOP / Фото unlv.edu

До реформ WSOP приєднався син Бенні Бініона – Джек. Поступово колишній мафіозі повністю передав керування сину. Джек добре справлявся з роботою. Турніри користувалися неабиякою популярністю та вабили все більше гравців. Тому, швидше за все, батько був спокійний за сина і бізнес, який йому передав, коли помирав у 1989 році. Наступного року ім'я Бенні Бініона посмертно внесли до Зали слави покеру.

