Тріумфальний для українця турнір був найдорожчим у сітці Millions Online. Бай-ін події складав 10 300 доларів, тому охочих змагатися було не так багато – 62 входи.

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За фінальним столом українець опинився у компанії міцних хайролерів, показавши при цьому блискучу гру. Першими розпрощалися з надіями виграти турнір представники Іспанії Хуан Пардо та Адріан Матеос. У топ-3 Андрію Новаку протистояли надзвичайно непоступливі опоненти Тімоті Адамс і Даніель Дворесс.

Українець розібрався з потужними канадцями та став головною зіркою вечора. За перемогу у турнірі Millions Online Андрій Новак отримав неймовірні 172 582 долари. Також слід зазначити, що минулого тижня наш земляк став чемпіоном дебютної події EPT Online.