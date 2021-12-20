Триумфальный для украинца турнир был самым дорогим в сетке Millions Online. Бай-ин события составлял 10 300 долларов, поэтому желающих сразиться было не так много – 62 входа.

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За финальным столом украинец оказался в компании крепких хайроллеров и сумел при этом показать блестящую игру. Первыми с надеждами выиграть турнир распрощались представители Испании Хуан Пардо и Адриан Матеос. В топ-3 Андрею Новаку противостояли невероятно сложные оппоненты Тимоти Адамс и Даниэль Дворесс.

Украинский игрок сумел разобраться с мощными канадцами и стал главной звездой вечера. За победу в турнире Millions Online Андрей Новак получил невероятные 172 582 долларов. Также стоит отметить, что на прошлой неделе наш соотечественник стал чемпионом дебютного события EPT Online.