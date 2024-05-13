Три золота і одне срібло: українці розривають чемпіонат з онлайн-покеру

На знаменитому майданчику Poker Stars набирає обертів SCOOP-2024 – Весняний чемпіонат з онлайн-покеру. Уже мають чим похвалитися в престижних змаганнях і українські покеристи.

Зокрема, наш земляк із ніком Vazaika став чемпіоном турнір SCOOP 44-L: NLHE з бай-іном 5,5 долара і призовим фондом 35 тисяч баксів. Для перемоги українцеві довелося залишити за спиною понад 7 тисяч суперників! Цей успіх приніс Vazaika 3 166 доларів, тобто він у 575 разів збільшив свій стартовий внесок.

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Значно менше опонентів довелося переграти представнику, чи, ймовірно, представниці України mari4ka9510. Турнір за 1 050 доларів у не надто популярній серед широких мас дисципліні Stud Hi/Lo зібрав 49 входів. За перше місце mari4ka9510 отримала(в) 15 536 "зелених".

Ще одним українським чемпіоном SCOOP став покерист із ніком portugalec16. Йому підкорилися змагання з бай-іном 5,5 долара 5-Card PLO, що принесло нашому земляку 1 809 доларів призових.

А от найбільший куш зірвав представник України, якому дісталася не золота, а срібна нагорода змагань з Безлімітного Холдему за 100 доларів. AndrIoxa 86 разом із титулом віцечемпіона отримав майже 60 тисяч баксів.

Акторка і модель спустила шалені гроші за кілька роздач

Американська акторка Арден Чо примудрилася програти майже 100 тисяч доларів за 5 роздач на шоу Hustler Casino Live. Раніше вона ставала віцечемпіонкою одного з турнірів престижної серії PokerGo.