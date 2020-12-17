У п'ятницю, 18 грудня, на каналі PokerMatch у Twitch в гості на стрім до Влада Betman95 прийде титулований турнірний боєць, володар трофеїв кількох престижних серій Василь "mystery_xx". Про свій стиль гри, досвід гри за кордоном та очікування від стріму Василь розповів в інтерв'ю сайту PokerMatch.

Давай одразу з приємного. На серії Cocktail PONT ти зумів уже взяти медаль, вигравши турнір з OFC. Як узагалі рухаються справи?

- Стартував не дуже вдало і не відразу, хотів зробити собі невеличку перерву після Кубка України. Але завдяки перемозі в турнірі можна сказати, що вийшов у нуль. Намагаюся грати всі турніри - з Холдему, Омахи та OFC, але 4 входи не роблю, один-два максимум. Як перемагати в турнірах серій? Мабуть, якогось загального рецепта немає, інакше перемагали б усі. Скажу за себе - намагаюся грати свою гру, по можливості не тільтувати, слідкувати за грою опонентів та шукати підходящі моменти нажити фішки.

Як тобі опоненти на PokerMatch?

- По-різному. В регулярних турнірах, де є один вхід, там склади хороші, а на серіях, звісно, додається регулярів. Особливо коли є мультивходи. Любителі ними майже не користуються, а реги ре-ентряться до останнього. Плюс усі ще борються в лідербордах, хочуть виступити якнайкраще. Особливо щільні склади, на мій погляд, в Омасі. У мене більшість постійних гравців помічені. З одного боку, це добре, дає більше інформації, але з іншого, буває, тисне. Якщо бачиш по нотсах, що гравець моцний, не хочеться вступати з ним у складні роздачі, а іноді треба!

Як ти охарактеризував би свій стиль гри?

- Не можу сказати, що я агресивний гравець. Намагаюся підлаштуватись під опонента, іноді пот-контролю, іноді сам провокую суперників. Якщо порівнювати гру онлайн і вживу, комфортніше почуваюся за комп'ютером. А офлайн подобається через те, що можна суміщати гру й мандрівки. Скільки часу йде в день на покер? Залежить від того, чи граю я на лідерборд цієї миті. Якщо так, то на початку акції намагаюся грати всі турніри, щоби "відірватися", а далі по ситуації, можу й пропускати деякі турніри, пірнаю в пізню реєстрацію. В інші дні, коли граю, сесія в середньому триває 8-10 годин, залежить від "рану".

Ти давно вже в ділі?

- Я тут пригадав нещодавно, що зазнайомився з покером, коли мав років 7-8. Батьки на Миколая подарували таку штуку типу тетрису, і там серед ігор були покер і блек-джек. Покер був 5-карточний з обміном, не Безлімітний Холдем, звісно, але тоді вже почав грати (посміхається). Потім уже на третьому курсі університету серйозно захопився. Грав із друзями, онлайн і в покерному клубі в Ужгороді. До речі, вживу турніри я частіше грав за кордоном, ніж в Україні, але досвіду небагато. Найбільші виграші в офлайні були в Києві й Відні - по 1 700 євро, в дорожчих турнірах не складалося, а онлайн на PokerMatch вигравав за один турнір 70 000 гривень. Був іще приз за перемогу в лідерборді - пакет на WSOP Europe в Розвадів за 5 000 євро, але я взяв грішми. А той турнір, до речі, через пандемію й карантин не відбувся.

Покер займає весь час чи вистачає на щось іще?

- Вистачає, вистачає. Я граю багато, коли є додаткова мотивація у вигляді лідербордів чи ще якихось "плюшок". А так намагаюся розподіляти час і не зациклюватись тільки на покері. Спілкуюся з друзями, займаюся спортом. Два місяці тому одружився, зранку в РАЦС, а в обід уже катав на лідерборд. Як дружина ставиться до покеру? Ну оскільки вийшла заміж, то позитивно, гадаю (посміхається). Насправді дружина мені дуже допомагає, годує за розкладом і тільки корисним. Ну а я, звісно, з виграшів їй обов'язково які-небудь подарунки роблю - нещодавно, наприклад, подарував фітнес-браслет.

У п'ятницю ти будеш стрімити з Бетменом. Це перший досвід для тебе?

- Так, раніше не доводилось. Чудово, що це буде ефір саме з Бетменом, він добрячий турнірний гравець. Подобається дивитись його стріми і те, як він поводиться за столом під час гри, ми там часто перетинаємось. Чого очікую від стріму? Не знаю, сподіваюся, що буде цікаво і не нудно, в першу чергу для глядачів.

Традиційна порада від регуляра початківцям.

- В першу чергу, вам треба проникнутись покером, гра повинна подобатись і приносити задоволення. Потрібно займатись, підтягувати свої навички. Благо нині є багато джерел інформації, звідки можна дізнаватися всі нюанси. Дивіться стріми досвідчених гравців, шукайте відповіді на свої питання й розвивайтеся!

Інтерв'ю підготував Євген Смертенко