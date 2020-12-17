В пятницу, 18 декабря, на канале PokerMatch в Twitch в гости на стрим к Владе Betman95 придет титулованный турнирный боец, обладатель нескольких трофеев престижных серий Василий "mystery_xx". О своем стиле игры, опыте игры за рубежом и ожиданиях от стрима Василий рассказал в интервью сайту PokerMatch.

Давай сразу с приятного. На серии Cocktail PONT ты сумел уже взять медаль, выиграв турнир по OFC. Как вообще продвигаются дела?

- Стартовал не очень удачно и не сразу, хотел сделать себе небольшой перерыв после Кубка Украины. Но благодаря победе в турнире можно сказать, что вышел в ноль. Стараюсь играть все турниры - по Холдему, Омахе и OFC, но 4 входа не делаю, один-два максимум. Как побеждать в турнирах серий? Наверное, какого-то общего рецепта нет, иначе все побеждали бы. Скажу за себя - стараюсь играть свою игру, по возможности не тильтовать, следить за игрой оппонентов и искать подходящие моменты нажить фишки.

Как тебе оппоненты на PokerMatch?

- По-разному. В регулярных турнирах, где есть 1 вход, там составы хорошие, а на сериях, конечно, добавляется регуляров. Особенно когда есть мультивходы. Любители ими почти не пользуются, а реги ре-энтрятся до последнего. Плюс все ещё борются в лидербордах, хотят выступить как можно лучше. Особенно плотные составы, на мой взгляд, в Омахе. У меня большинство постоянных игроков помечены. С одной стороны, это хорошо, даёт больше информации, но с другой, бывает, давит. Если видишь по нотсам, что игрок крепкий, не хочется вступать с ним в сложные раздачи, а иногда надо!

Как ты охарактеризовал бы свой стиль игры?

- Не могу сказать, что я агрессивный игрок. Стараюсь подстроиться под оппонента, иногда пот-контролю, иногда сам провоцирую соперников. Если сравнивать игру онлайн и вживую, комфортнее чувствую себя за компьютером. А офлайн нравится из-за того, что можно совмещать игру и путешествия. Сколько времени уходит в день на покер? Зависит от того, играю ли я на лидерборд в данный момент. Если да, то в начале акции стараюсь играть все турниры, чтобы "оторваться", а потом по ситуации, могу и пропускать некоторые турниры, ныряю в позднюю регистрацию. В другие дни, когда играю, сессия в среднем длится 8-10 часов, зависит от "рана".

Ты давно в деле уже?

- Я тут вспомнил недавно, что познакомился с покером, когда мне было лет 7-8. Родители на Николая подарили такую штуку типа тетриса, и там среди игр были покер и блек-джек. Покер был 5-карточный с обменом, не Безлимитный Холдем, конечно, но уже тогда начал играть (улыбается). Потом уже на третьем курсе университета серьёзно увлёкся. Играл с друзьями, онлайн и в покерном клубе в Ужгороде. Кстати, вживую турниры я чаще играл за границей, чем в Украине, но опыта не много. Самые большие выигрыши в офлайне были в Киеве и Вене - по 1 700 евро, в турнирах подороже не складывалось, а онлайн на PokerMatch выигрывал за один турнир 70 000 гривен. Был ещё приз за победу в лидерборде - пакет на WSOP Europe в Розвадов за 5 000 евро, но я взял деньгами. А тот турнир, кстати, из-за пандемии и карантина не состоялся.

Покер занимает все время или хватает на что-то ещё?

- Хватает, хватает. Я играю много, когда есть дополнительная мотивация в виде лидербордов или каких-то "плюшек". А так стараюсь распределять время и не зацикливаться только на покере. Общаюсь с друзьями, занимаюсь спортом. Два месяца назад женился, с утра в ЗАГС, а в обед уже катал на лидерборд. Как жена относится к покеру? Ну раз вышла замуж, то положительно, думаю (улыбается). На самом деле жена мне очень помогает, кормит по расписанию и только полезным. Ну а я, конечно, с выигрышей ей обязательно какие-то подарки делаю - недавно, например, подарил фитнес-браслет.

В пятницу ты будешь стримить с Бэтменом. Это первый опыт для тебя?

- Да, раньше не приходилось. Отлично, что это будет эфир именно с Бэтменом, он хороший турнирный игрок. Нравится смотреть его стримы и то, как он ведёт себя за столом во время игры, мы там часто пересекаемся. Чего жду от стрима? Не знаю, надеюсь, что будет интересно и не скучно, в первую очередь для зрителей.

Традиционный совет от регуляра начинающим игрокам.

- В первую очередь, вы должны проникнуться покером, игра должна нравится и приносить удовольствие. Нужно заниматься, подтягивать свои навыки. Благо сейчас есть много источников информации, откуда можно узнавать все нюансы. Смотрите стримы опытных игроков, ищите ответы на свои вопросы и развивайтесь!

Интервью подготовил Евгений Смертенко