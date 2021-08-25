Американець, який за кар’єру виграв понад 37 мільйонів доларів у живих покерних турнірах, ще у 2014 році заснував благодійний фонд Double Up Drive. Фонд працює так: відкриває збір коштів, встановлює суму, що треба зібрати, а згодом подвоює її за власний кошт.

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Минулого тижня фонд Сміта оголосив збір 150 тисяч доларів для допомоги жертвам репресій у Кабулі. Зібрати необхідно суму вдалося усього за кілька днів, після чого Ден додав до неї ще стільки ж із власної кишені. Усі гроші отримає фонд IRAP, який займається безпосередньою допомогою постраждалим у афганському конфлікті.