Американец, который за карьеру выиграл более 37 миллионов долларов в живых покерных турнирах, еще в 2014 году основал благотворительный фонд Double Up Drive. Фонд работает так: открывает сбор средств, устанавливает сумму, которую надо собрать, а затем удваивает ее за свой счет.

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На прошлой неделе фонд Смита объявил сбор 150 тысяч долларов для помощи жертвам репрессий в Кабуле. Собрать необходимо сумму удалось всего за несколько дней, после чего Дэн добавил к ней еще столько же из собственного кармана. Все деньги получит фонд IRAP, который занимается непосредственной помощью пострадавшим в афганском конфликте.