Українці штурмують турніри серії на будь-який смак. Єдиний браслет для України Вадим Шльоз виграв у Лімітному Холдемі, Сергій Попович став третім у турнірі з Бадугі, а Богдан Сливінський зіграв за фінальним столом класичного Холдему, обійшовши понад 23 000 суперників.

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Новими звитягами відзначилися українці Олег Охотський та Олександр Трохименко. У турнірі $3,000 No Limit Hold'em - 6-Handed Охотський посів 32 місце та отримав 15 857 доларів призових. В іншому турнірі $1,500 Limit 2-7 Triple Draw Lowball Трохименко потрапив до 20-ки кращих. Він виграв 5 848 доларів.

Олег Охотський на WSOP / Фото PokerNews

Ростислав Сабіщенко, який цього літа вже встиг пограти хедз-ап на WSOP, отримав призові у турнірі $3,000 No Limit Hold'em - 6-Handed. За 79 місце виплата склала 6 852 долари. Також в ITM цієї події фінішували Ігор Котик і Сергій Попович.

Власник персня WSOP Circuit Ренат Богданов успішно виступив у турнірі $1,500 No Limit Hold'em - Freezeout. Він посів 22 місце та отримав 14 608 доларів. Ще один відомий український регуляр Станіслав Галатенко поки що "пристрілюється" на WSOP. Він оформив перший ITM у турнірі No Limit Hold'em/Pot Limit Omaha - 8-Handed.