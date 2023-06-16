Украинцы штурмуют турниры WSOP на любой вкус. Единственный украинский браслет Вадим Шлёз выиграл в Лимитном Холдеме, Сергей Попович стал третьим на турнире по Бадуги, а Богдан Сливинский сыграл за финальным столом классического Холдема, но обошёл при этом более чем 23 000 соперников.

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Новыми успехами отличились Олег Охотский и Александр Трохименко. В турнире $3,000 No Limit Hold'em - 6-Handed Охотский занял 32 место и получил приз 15 857 долларов. В другом турнире $1,500 Limit 2-7 Triple Draw Lowball Трохименко попал в топ-20, выиграв 5 848 долларов.

Олег Охотский на WSOP / Фото PokerNews

Ростислав Сабищенко, который уже успел поиграть хедз-ап на WSOP, выиграл призовые в турнире $3,000 No Limit Hold'em - 6-Handed. За 79 место он получил 6 852 доллара. Также в ITM финишировали ещё двое украинцев Игорь Котик и Сергей Попович.

Обладатель перстня WSOP Circuit Ренат Богданов успешно выступил на турнире $1,500 No Limit Hold'em – Freezeout. Он занял 22 место и забрал приз 14 608 долларов. Другой известный украинский регуляр Станислав Галатенко пока только "пристреливается" на WSOP. Он оформил первый ITM в событии No Limit Hold'em/Pot Limit Omaha - 8-Handed.