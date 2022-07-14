Виснажливий 7-й день Main Event WSOP завершили 10 гравців. Після відпочинку вони знову повернуться за столи та продовжать шлях аж до коронації нового чемпіона Головної події.

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Оновлений браслет чемпіону

Цього року на переможця чекає особливий трофей. Організатори WSOP вирішили зробити золотий браслет Main Event WSOP-2022 трохи більшим за усі попередні. Таке рішення здається виправданим, оскільки тріумфатора заслужено вважатимуть чемпіоном світу з покеру, а мати такий трофей – історична винятковість. Новий браслет Головної події було представлено напередодні Дня 1D. Він більший та яскравіший, тож переможець точно залишиться задоволеним.

Учасники Main Event WSOP / Фото wsop.com

Другий рекорд турніру

Родзинкою Головної події WSOP цього року є той факт, що турнір став другим в історії за кількістю учасників. З того часу, як у 2003 році Кріс Манімейкер виграв Main Event WSOP, подія приваблювала все більше гравців. Пік припав на турнір 2006 року, коли й було встановлено абсолютний рекорд – 8 773 учасники. Цьогоріч бай-ін 10 000 доларів сплатили 8 663 гравці.

10 фіналістів Головної події WSOP / Фото wsop.com

Хто стане чемпіоном?

На головний приз 10 000 000 доларів розраховують 10 гравців. Єдиний з них, хто має браслет WSOP – це Еспен Джорстад. Норвежець йде серед чип-лідерів разом із представником США Метью Су. Першу п'ятірку чипкаунту замикають Матія Добріч із Хорватії, Аарон Дучак із Канади та британець Джон Імс. Починаючи з 8 місця, кожен учасник фіналки буде отримувати понад 1 000 000 доларів.