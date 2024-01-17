Майже 15 мільйонів гривень на двох: українці зібрали плідний врожай в турнірі хайролерів

Наш покерист із ніком "SmartM0ney", а також його співвітчизник Влад Мартиненко зіграли на фіналці престижного онлайн-турніру "мільйонерів". Дует українців пробився на вирішальну стадію івенту вдруге поспіль.

Минулого тижня двоє українців мали хороші шанси зазіхнути на титул престижного онлайн-турніру за 10 300 доларів. Обидвоє зупинились в кількох кроках від перемоги, вилетівши на фінальному столі. Вболівали за наших у топ-9 і цього тижня.

Читайте також Перстень не налазить: ще один українець був близьким до перемоги на турнірі WSOPC

Завдяки солідній активності хайролерів, турнір зібрав 2 430 000 доларів призових, а одразу семеро найкращих оформили шестизначні виграші. Серед них українець Влад Мартиненко, який склав зброю на сьомій позиції і заробив 103 283 долари призових (3.9 млн гривень).

Ще більш солідний покер продемонстрував українець із ніком "SmartM0ney", який пробився на віртуальний подіум, а за третє місце отримав 292 129 доларів (11.1 млн гривень). У підсумку українець пропустив вперед лише представника Таїланду "AMTten" – 378 844 доларів призових, та чемпіона із Молодови Павла Плєшува – 491 300.