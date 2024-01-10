Покеристи із глибоким банкролом розіграли черговий титул в престижному онлайн-турнірі "мільйонерів" з байн-іном 10 300 доларів. На трофей і круті призові до останнього претендувати й двоє українців.

До теми Поклав до кишені майже 3,5 мільйони: українець підкорив легендарний турнір



Андрій Держипільський / Фото PokerNews

Володимир Паламар та Андрій Держипільський стали учасниками фінального столу, але, як й решта претендентів, не знайшли прийому проти "болгарського лому". Мова про Алекса Кулєва, який був нестримним, коли у грі залишились шестеро гравців. Майбутній чемпіон почергово відправив кожного опонента відпочивати і оформив найменш тривалу фіналку в історії цього турніру – лише 96 хвилин.



Алекс Кулєв / Фото PokerNews

На шостій позиції від QQ Кулєва постраждав Андрій Держипільський, який виставився із 88. Українцеві дістались 107 825 доларів призових. Ще один наш співвітчизник Володимир Паламар (175 385 доларів призових) із A9 потрапив у домінацію болгарина, який показав A10. Зрештою Кулєв впорався і з двома останніми жертвами, зокрема у хедз-апі з маститим Крісом Рудольфом (285 278 доларів призових). А от чемпіон поповнив банкрол на 363 836 баксів.