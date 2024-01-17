На "заробітках" в Чехії, граючи в покер: наші у Розвадові вже рахують призові виграші

Багато українців брали участь у серії турнірів WSOP Circuit та оформили чимало призових місць. Зокрема наші земляки у Розвадові встигли зіграти й за фінальними столами.

У чеському Розвадові завершилась Світова покерна серія WSOP Circuit. Останньою та основною подією став Main Event у якому взяло участь 1247 гравців, з яких 11 призових місць посіли українці.

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До них потрапили:

16. Яків Сизганов – 8748 євро;

23. Володимир Кисіль – 6628 євро;

26. Юрій Забродоцький – 5567 євро;

76. Георгій Дорошев – 2651 євро;

88. Микита Андрусяк – 2651 євро;

92. Олександр Турич – 2651 євро;

93. Ігор Клименко – 2651 євро;

101. Дмитро Стецюра – 2333 євро;

113. Черемош – 2333 євро;

115. Владислав Козинець – 2333 євро;

118. Василь Василишин – 2333 євро.

У події 550 євро No Limit Hold'em 6-Max Костянтин Гольський посів 15 місце та отримав 1900 євро.

В останньому івенті 1000 євро No Limit Hold'em Bounty Hunter досі змагаються Українці, тому є всі шанси на перстень WSOP, який привезуть до України.

Також нагадаємо про Миколу Костирка та Микиту Андрусяка, які нещодавно виграли п'ятизначні суми та закінчили боротьбу в цій серії турнірів.

Перші досягнення українців у Розвадові

Раніше у Розвадові киянин Владислав Козинець посів 5-те місце в турнірі NLH FiftyStack WSOPС із загальним призовим фондом 179 550 євро.

Тоді у турнірі змагалися 315 гравців, 39 з яких стали призерами. Серед українців тоді також відзначилися Костянтин Гольський, який посів 31 місце та Владислав Чепінога з 38 місцем.