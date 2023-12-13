Українці на Багамах: хто потрапив у призи Головної події Світової серії покеру

Шестеро українців забезпечили собі призову зону в турнірі Main Event WSOP Paradise. На жаль, подолати бар'єр другого ігрового дня нікому з них не вдалося.

Баталії у Головній події Світової серії покеру досягли свого піку. У грі залишається всього 59 учасників, тоді як загалом у Main Event WSOP Paradise було зафіксовано 3 010 реєстрацій. Напередодні третього дня лідирує бразильський гравець зі скромними покерними здобутками Енріке Лесса.

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Після чотирьох кваліфікаційних днів визначилися 447 покеристів, які потрапили у призову зону. Серед них 6 українців: Сергій Голодюк, Ольга Єрмольчева, Денис Чуфарін, Олександр Турич, Олексій Меженков та Аркадій Циніс, який давно переїхав до США та є одним із рекордсменів Світової серії покеру за кількістю ITM.

Аркадій Циніс / Фото worldpokertour.com

Аркадій Циніс посів 363 місце, Олексій Меженков завершив змагання на 268 сходинці, Сергій Голодюк та Олександр Турич посіли 131 та 123 місце відповідно. Найдовше у турнірі протрималися Ольга Єрмольчева та Денис Чуфарін. Ольга посіла 104 місце, а Денис – 97.

Серед відомих імен продовжують змагатися у Головній події Світової серії покеру німецький професіонал Крістіан Рудольф, канадець Тіматі Адамс, білорус Микита Бодяковський та інші. Переможець Main Event WSOP Paradise отримає унікальний браслет та 2 000 000 доларів призових.