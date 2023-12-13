Украинцы на Багамах: кто попал в призы Главного события Мировой серии покера

Шесть украинцев обеспечили себе призовую зону в турнире Main Event WSOP Paradise. К сожалению, преодолеть барьер второго игрового дня никому из них не удалось.

Баталии в Главном событии Мировой серии покера достигли своего пика. В игре остается всего 59 участников, тогда как в общей сложности в Main Event WSOP Paradise было зафиксировано 3 010 входов. Накануне третьего дня лидирует бразильский игрок со скромными покерными достижениями Энрике Лесса.

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После четырех квалификационных дней определились 447 покеристов, попавших в призовую зону. Среди них 6 украинцев: Сергей Голодюк, Ольга Ермольчева, Денис Чуфарин, Александр Турич, Алексей Меженков и Аркадий Цинис, который давно переехал в США и является одним из рекордсменов Мировой серии покера по количеству ITM.

Аркадий Цинис / Фото worldpokertour.com

Аркадий Цинис занял 363 место, Алексей Меженков закончил турнир на 268 строчке, Сергей Голодюк и Александр Турич заняли 131 и 123 место соответственно. Дольше всего в турнире продержались Ольга Ермольчева и Денис Чуфарин. Ольга заняла 104 место, а Денис – 97.

Среди известных имен продолжают сражаться в Главном событии Мировой серии покера немецкий профессионал Кристиан Рудольф, канадец Тимати Адамс, белорус Никита Бодяковский и другие. Победитель Main Event WSOP Paradise получит уникальный браслет и 2 000 000 долларов призовых.