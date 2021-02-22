Український регуляр продовжує "розривати" онлайн

Андрій "STiger" Новак записав до свого активу чергову перемогу за віртуальними покерними столами і поповнив банкрол на ще одну шестизначну суму. Тріумфальна хода в онлайн-турнірі принесла українцю понад 140 000 доларів.

Турнір із гарантією мільйон доларів припав до душі майже 2 тисячам гравців, цьому посприяв відносно невеликий бай-ін – 525 доларів. Баталії за головний приз точились майже 10 годин, а найбільш витривалим на дистанції виявився українець Андрій Новак.

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В івенті з Безлімітного Холдему у форматі прогресивного нокауту "STiger" не цурався активно "полювати за головами" суперників. Самими лише нокаутами українець назбирав майже 50 тисяч доларів. Ще 91 тисячу Андрій отримав за першу сходинку підсумкової таблиці. Для Новака це далеко не останній успіх у 2021 році. Українець оформив кілька класних заносів минулого місяця.