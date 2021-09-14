Успішним для Олега, який виступає під ніком Fukuruku, став нокаут-турнір з бай-іном 1050 доларів. Змагання зібрали 874 входи і розтяглися на два дні. Самому Васильченку, до слова, знадобилося аж три входи, та в підсумку ці витрати окупилися сторицею.

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Непереможним для Олега став лише один із сотень суперників – костариканець elliottpet. Саме він став чемпіоном турніру, здолавши Fukuruku у хедз-апі. Українець втім навряд чи аж надто засмутився. За друге місце Васильченко отримав понад 63 тисячі доларів, а ще майже 6 тисяч баксів йому дісталися за вибивання суперників.

На 22-му місці із загальним доробком у понад 12 тисяч доларів фінішував у цьому турнірі експерт PokerMatch Гліб Тремзін. Крім того, до призової зони потрапив українець Павло Колінковський, якому дісталися майже 3 тисячі доларів.