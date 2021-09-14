Успешным для Олега, выступающего под ником Fukuruku, стал нокаут-турнир с бай-ином 1050 долларов. Соревнования собрали 874 входа и растянулись на два дня. Самому Васильченко, к слову, понадобилось три патрона, и в итоге эти затраты более чем окупились.

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Непобедимым для Олега стал лишь один из сотен соперников – костариканец elliottpet. Именно он стал чемпионом турнира, одолев Fukuruku в хедз-апе. Украинец впрочем вряд ли слишком расстроился. За второе место Васильченко получил более 63 тысяч долларов, а еще почти 6 тысяч долларов ему достались за выбивание соперников.

На 22-м месте с общим выигрышем более чем 12 тысяч долларов финишировал в этом турнире эксперт PokerMatch Глеб Тремзин. Кроме того, в призовую зону попал украинец Павел Колинковский, которому достались почти 3 тысячи долларов.