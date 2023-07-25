Перстень WSOPC та понад 300 000 доларів на двох: українці "розривають" онлайн-покер

Українські покеристи демонструють високий рівень професіоналізму. Відомий регуляр Владислав Мартиненко став переможцем турніру з гарантією 1 000 000 доларів, а гравець з ніком "qwerty squad" виграв перстень WSOP Circuit.

Владислав Мартиненко успішно відіграв турнір $630 Venom Sunday Special HR. Ця подія зібрала 1 590 гравців, хоча цього виявилося замало, щоб покрити мільйонну гарантію. Українець не тільки вийшов за фінальний стіл, а й пробився у хедз-ап.

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Суперником Владислава "VladTheSlayer" Мартиненко став гравець з ніком "YoungBloods". Після першої ж роздачі покеристи вирішили укласти угоду, згідно з якою українець отримав 143 014 доларів призових.

У межах онлайн-серії WSOP Summer Circuit перший трофей для України виграв гравець з ніком "qwerty squad". Персневий івент NLH Circuit Championship із бай-іном 1 050 доларів зібрав 1 183 входи. Українець вийшов у хедз-ап, де йому протистояв сінгапурський гравець з ніком "Nik Hairball".

Вирішальну роздачу суперник зіграв у стилі Ніка Ейрболла, поставивши олл-ін на рівері з К хай. Перемога принесла "qwerty squad" перстень WSOPC та рекордну суму призових – 161 066 доларів. Також до призової зони цього турніру потрапили ще 6 українців.