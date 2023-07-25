Перстень WSOPC и более 300 000 долларов на двоих: украинцы "разрывают" онлайн-покер
Источник:tribuna.com
Украинские покеристы показывают высокий уровень профессионализма. Известный регуляр Владислав Мартыненко стал победителем турнира с гарантией 1 000 000 долларов, а игрок с ником "qwerty squad" выиграл перстень WSOP Circuit.
Владислав Мартыненко успешно отыграл турнир $630 Venom Sunday Special HR. Это событие собрало 1 591 входов, хотя этого оказалось мало, чтобы покрыть миллионную гарантию. Украинец не только пробился на финальный стол, но и сыграл в хедз-апе.
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Соперником Влада "VladTheSlayer" Мартыненко стал игрок с ником "YoungBloods". Уже после первой раздачи покеристы заключили сделку, согласно которой украинец получил 143 014 долларов призовых.
Также в рамках онлайн-серии WSOP Summer Circuit первый трофей для Украины завоевал игрок с ником "qwerty squad". Турнир NLH Circuit Championship с бай-ином 1 050 долларов собрал 1 183 входа. В хедз-апе украинцу противостоял представитель Сингапура под ником "Nik Hairball".
В решающей раздаче соперник действительно сыграл в стиле Ника Эйрболла, поставив олл-ин на ривере с К хай. Победа принесла "qwerty squad" перстень WSOPC и рекордную сумму призовых – 161 066 долларов. Также в призовую зону этого турнира попали ещё 6 украинцев.