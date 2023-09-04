Синьо-жовтий стяг у Барселоні: українець оформив чергову фіналку на EPT

Українські покеристи добре зарекомендували себе в рамках фестивалю EPT, який завершився у Барселоні. Юрій Сенчило уже не перший представник нашої країни, який був близьким до здобуття трофею у Іспанії.

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В турнірі з Безлімітного Холдему з бай-іном 550 євро Сенчило обійшов 116 суперників і не вгнався лише за двома румунами. Георг Пускату на фінішній прямій обійшов Адріана Константіна. У призах цього івенту загалом фінішували четверо українців:

3 місце – Юрій Сенчило

10 – Дар’я Гулик

21 – Сергій Дудка

60 – Ваган Закарян