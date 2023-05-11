Фестиваль Triton Poker з'явився на покерній карті світу не так давно. Проєкт виявився успішним, оскільки розрахований на конкретну аудиторію – хайролерів, бізнесменів та просто багатих гравців.

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Щороку у межах Triton Poker розігруються мільйони доларів призових. Приємно, що цього разу на Північному Кіпрі є представники України. На узбережжя Середземного моря прибув Ігор Ярошевський, який всього кілька днів тому виступав на EPT Monte Carlo.

Серія на Північному Кіпрі розпочиналася з турніру за 25 000 доларів. Це одна з найдешевших подій у розкладі фестивалю. Не дивно, що гравці зробили аж 158 входів, сформувавши призовий фонд у розмірі майже 4 000 000 доларів.

Після першого дня турніру шанси на перемогу зберігають 29 покеристів. Серед них українець Ігор Ярошевський. Чемпіон події отримає 918 000 доларів, тож боротьба буде запеклою. На даний час лідирує Карім Ребей зі стеком 161 ВБ. Український покерист продовжить гру зі стеком 43 ВБ.