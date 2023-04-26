Юрист з Івано-Франківська виграв понад 60 000 доларів у покерному онлайн-турнірі

Турнір Sunday Million користується неабиякою популярністю у гравців з усього світу. Цього тижня дуже близьким до титулу у легендарному турнірі був український гравець Андрій "vaka1".

Українці продовжують підкорювати один із найпопулярніших онлайн-турнірів у світі Sunday Million. Бай-ін цієї події лише 109 доларів, тоді як гарантований призовий фонд 1 000 000 доларів. Не так давно чемпіоном турніру став український гравець з ніком "Ramses9977".

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Черговий турнір-мільйонник пройшов з оверлеєм. Понад 9 000 входів виявилося замало, щоб подолати заявлений призовий фонд Sunday Million. Цього тижня за фінальним столом опинився ще один український гравець з ніком "vaka1".

Хлопця звати Андрій, родом він з Івано-Франківська. Раніше працював юристом у господарському суді. У 2019 році чоловік вирішив кинути роботу, щоб професійно займатися покером.

Андрій "vaka1" вийшов у хедз-ап турніру Sunday Million, де йому протистояв бразилець Едсона Цуцумі. На жаль, у фінальній роздачі турніру українець виставився з А9 проти АJ опонента. У підсумку колишній юрист посів 2 місце, оформивши бест-кеш 62 600 доларів.