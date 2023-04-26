Покерист з України Владислав Шовковий виграв один із наймасштабніших івентів серії SHR Poker Showdown. За 6 стартових днів у турнірі з бай-іном 600 доларів було зроблено аж 3 989 входів. Гарантію вдалося перебити більш як у двічі, гравці боролися за призовий фонд у розмірі 2 074 280 доларів.

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Владислав Шовковий не так часто грає офлайн. За останній рік на його рахунку лише 5 ІТМ на загальну суму 50 996 доларів. Всі турніри він грав у Г'юстоні, де на даний час проживає. Подолавши величезне поле, українець вийшов за фінальний стіл з чип-лідерським стеком.

На фіналці Владислав вибив майже всіх опонентів, у тому числі власника 2 браслетів WSOP Алана Енгеля та чемпіона WPT Дерріла Фіша. У хедз-апі йому протистояв інший гравець з Флориди Девід Трегер. Супернику вдалося майже неможливе. Трегер відіграв 5-разове відставання за фішками.

Після цього гравці все ж вирішили укласти угоду згідно ICM. Українець отримав на 11 000 доларів більше та трофей. Загальна сума призових Владислава Шовкового склала 299 715 доларів.

Я й досі не розумію, що зі мною трапилося. Рівень деяких гравців був дуже високий – на фіналці сиділи хлопці, у яких мільйонні виграші, тоді як я тільки починаю. Було приємно з ними грати та постійно тиснути, – розповів Владислав після перемоги.

Владислав Шовковий з трофеєм / Фото seminolehardrockpokeropen.com