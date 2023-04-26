Юрист из Ивано-Франковска выиграл более 60 000 долларов в онлайн-турнире по покеру

Турнир Sunday Million пользуется большой популярностью у игроков со всего мира. На этой неделе всего в шагу от титула в этом событии оказался украинский игрок Андрей "vaka1".

Украинцы продолжают штурмовать один из самых популярных онлайн-турниров в мире Sunday Million. Бай-ин этого события всего 109 долларов, в то время как гарантированный призовой фонд – 1 000 000 долларов. Не так давно чемпионом миллионника был украинский игрок с ником "Ramses9977".

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Очередной Sunday Million прошёл с оверлеем. Более 9 000 входов оказалось мало, чтобы преодолеть заявленный призовой фонд. В этот раз за финальный стол пробился ещё один украинский игрок "vaka1".

Парня зовут Андрей, родом он из Ивано-Франковска. Раньше работал юристом в хозяйственном суде. В 2019 году решил бросить работу, чтобы профессионально заниматься покером.

Андрей "vaka1" вышел в хедз-ап турнира Sunday Million, где встретился с бразильцем Эдсоном Цуцуми. К сожалению, в финальной раздаче украинец выставился с А9 против АJ оппонента. В итоге бывший юрист занял 2 место, оформив свой бест-кэш 62 600 долларов.