Український покерист виграв понад 86 000 доларів у легендарному турнірі

Виграти турнір, в якому бере участь понад 10 000 гравців – це подія, яка може статися один раз у житті. Неймовірні емоції пережив молодий український покерист, подолавши величезне поле у знаменитому турнірі Sunday Million.

Роман "Ramzes9977" став переможцем флагманської події Sunday Million. Це дводенний турнір із бай-іном 109 доларів та гарантованим призовим фондом 1 000 000 доларів. Цього разу мільйонну гарантію було перебито завдяки 11 195 входам.

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За підсумком напружених баталій за віртуальними столами на вершині опинився гравець з України Роман "Ramzes9977". Його покерна статистика залишається закритою, відомо, що Роману 24 роки, а родом він із селища під Світловодськом Кіровоградської області.

Молодий український гравець за 2 дні став багатшим на 86 800 доларів. Востаннє українці відзначалися на Sunday Million у жовтні 2021 року, коли відомий професіонал Станіслав Галатенко став раннер-апом турніру. За 2 місце "shrekpoker91" тоді отримав 79 316 доларів.