Європейська версія Світової серії покеру традиційно проходить у чеському місті Розвадов. З 26 жовтня по 15 листопада там відбудеться 15 браслетних турнірів із різних видів покеру з бай-інами від 350 до 25 000 євро. Стартову подію з Холдему Opener Event виграв італієць Фабіо Пелузо.

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Паралельно проходив і перший відбірковий день браслетного турніру з Омахи. За столами зібралося 116 гравців, які зробили 183 входи. У другий день кваліфікувалися 28 покеристів, чип-лідером серед яких був українець Станіслав Галатенко.

У підсумку браслетний івент з Омахи з бай-іном 550 євро зібрав 566 входів. День 2 починали 86 учасників, кожен з яких гарантував собі мінімальну виплату 892 євро. Досвідчений регуляр з України відчайдушно виборював місце за фінальним столом. Лише прикра роздача проти Хельмута Фунга позбавила Станіслава Галатенка шансів поборотися за браслет, тоді як німцю принесла чип-лідерський стек за фіналкою.

Станіслав Галатенко / Фото PokerMatch

Український покерист посів 10 місце у браслетному івенті WSOP Europe, його приз склав 3 219 євро. Дев'ятка фіналістів дограватимуть турнір сьогодні.